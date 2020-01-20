Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu), System.String[]

0 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ancak Kristoffer Nordfeldt sağına giden topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.


64. dakikada Fernando Boldrin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Montassar Talbi, altıpas önünde kaleye sırtı dönük pozisyonda vuruşunu yaptı ama top kaleci Kristoffer Nordfeldt'ta kaldı.


71. dakikada Boldrin'in sağ kanattan ortasında Milan Skoda, altıpas önünden çektiği ilk şutta Kristoffer Nordfeldt topu güçlükle çeldi, seken topu tekrar önünde bulan Milan Skoda boş kaleye şutunu gerçekleştirdi ve topu filelerle buluşturdu. 1-0


84. dakikada Aminu Umar'ın sol çaprazdan gönderdiği ara pasla ceza alanı içinde topla buluşan Milan Skoda, altıpasın solundan vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 2-0


Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Erdbil xx


Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Moroziuk xx, Talbi xxx, Abarhoun xx, Melnjak xxx, Diomande xx, Abdullah xxx, Boldrin xx (Oğuz Kağan dk. 90+2 ?), Garmash xx (Aminu Umar dk. 64 xx), Samudio xx (Yan Sasse dk. 72 xx), Skoda xx


Yedekler: Zafer, Atakan, Scepovic, Emir Han, Barış, Burak, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gençlerbirliği: Nordfeldt x, Ahmet x (Rahmetullah dk. 76 x), Toure x, Mattias xx, Polomat xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias x, Ayite xx, Sefa xx (İlker dk. 64 x), Sio x (Mats dk. 85 ?)


Yedekler: Ertaç, Berat, Ayberk, Erdem, Diallo, Soner, Ramos, Ömer Alper


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Skoda (dk. 71 ve 84) (Çaykur Rizespor)


Sarı Kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Sio (Gençlerbirliği) - RİZE

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Çaykur, Skoda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
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