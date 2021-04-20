Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 İttifak Holding Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Saha kenarında iftar açan futbolcuların sesine kulak verildi ve maç saatleri iftara göre düzenlendi

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