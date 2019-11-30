Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Konyaspor savunmasının hatalı pasının ardından topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


9. dakikada sağ kanattan topla buluşan Oğulcan çizgi dibine kadar inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Umar kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


11. dakikada Melnjak'ın ayağından seken topla ceza sahası dışında buluşan Milosevic'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-1


37. dakikada Attamah'ın pasında ceza sahası içinde Samudio'nun şutunda Skubic topu uzaklaştırdı.


Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Halis Özkahya xxx, Ekrem Kan xxx, İbrahim Bozbey xxx


Çaykur Rizespor: Zafer xxx, Abarhoun xx, Talbi xx, Abdullah xxx, Attamah xxx, Oğulcan xxx, Samudio xxx, Umar xxx, Vetrih xxx, Melnjak xx, Orhan xx


Yedekler: Tarık, Atakan, Scepovic, Yusuf, Barış, Dimitrios Chatzıısaıas, Burak, Morozıuk, Oğuz Kağan, Yan Sasse


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Konyaspor: Serkan xx, Fallou Diagne x, Jens Jasson xx, Ömer Aali xx, Riad Bajic xx, Deni Milosevic xxx, Marin Anıcıc xx, Amir Hadzıahmetovic x, Faruku Miya xx, Ferhat xx, Nejc Skubic xx


Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit, Volkan, Selim, Mücahit Can, Paolo Hurtado, Levan Shengelıa, Savaş, Ali, Erdon Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Oğulcan (dk. 2), Umar (dk. 9) (Çaykur Rizespor), Deni Milosevic (dk. 11) (Konyaspor) - RİZE

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Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
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