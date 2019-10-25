Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 – MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Son Dakika Güncel Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 – MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 – MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

1 saat önce

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 – MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Rizespor'un kendi ceza sahasından çıkarken yaptığı hatanın üzerine İlhan hızlı bir hücum şansı yakalayarak kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. İlhan'ın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

25. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası içi sağ çaprazından Abarhoun'un çektiği şut son anda Alihan'ın araya girmesi ile engellendi. Çaykur Rizesporlu oyuncuların el itirazları üzerine VAR'a başvuran maçın hakemi Gençler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Samudio meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

58. dakikada Boldrin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Samudio'nun kafa vuruşu kaleci Korcan'dan sekti.

60. dakikada Attamah'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan ve kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağları bir kez daha havalandırdı. 2-0

63. dakikada Vetrih'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin vuruşunu yapmadan önce araya Mehmet Sak girdi ve topu kornere gönderdi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Morozyuk xx, Abarhoun xxx, Melnjak xxx, Talbi xxx, Vetrih xx, Abdullah xx (Diomande dk. 29 xx), Attamah xx, Oğulcan xx, Boldrin xxx (Nill de Pauw dk. 85 ?), Samudio xxx (Aminu Umar dk. 78 xx)

Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Atakan, Barış

Teknik Direktör: İsmail Kartal

MKE Ankaragücü: Koray x, Kulısic x, Pazdan x, Kitsiou x (Ahmet Can dk. 90 ?), Pinto x, Alihan x, Hasan x (Aydın dk. 46 x), İlhan x, Faty x, Mehmet x, Orgill x

Yedekler: Furkan, Mahmut, Cebrail, Yalçın, Ender, Alper, Sadaev

Antrenör: Hayrettin Aksoy

Goller: Samudio (dk. 28 pen.), Boldrin (dk. 60) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Oğulcan (Çaykur Rizespor), Alihan, Kulusic, Kitsiou (MKE Ankaragücü)

(İHA)

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Rizespor, Çaykur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti!
İstiklal Caddesi'ndeki şüpheli çanta, panik yarattı: Çantadan elbise çıktı Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün küstah mülteci raporuna tepki: İddiları reddediyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 00:03:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 – MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]