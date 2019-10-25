Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 – MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Rizespor'un kendi ceza sahasından çıkarken yaptığı hatanın üzerine İlhan hızlı bir hücum şansı yakalayarak kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. İlhan'ın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

25. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası içi sağ çaprazından Abarhoun'un çektiği şut son anda Alihan'ın araya girmesi ile engellendi. Çaykur Rizesporlu oyuncuların el itirazları üzerine VAR'a başvuran maçın hakemi Gençler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Samudio meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

58. dakikada Boldrin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Samudio'nun kafa vuruşu kaleci Korcan'dan sekti.

60. dakikada Attamah'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan ve kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağları bir kez daha havalandırdı. 2-0

63. dakikada Vetrih'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin vuruşunu yapmadan önce araya Mehmet Sak girdi ve topu kornere gönderdi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Morozyuk xx, Abarhoun xxx, Melnjak xxx, Talbi xxx, Vetrih xx, Abdullah xx (Diomande dk. 29 xx), Attamah xx, Oğulcan xx, Boldrin xxx (Nill de Pauw dk. 85 ?), Samudio xxx (Aminu Umar dk. 78 xx)

Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Oğuz Kağan, Yan Sasse, Atakan, Barış

Teknik Direktör: İsmail Kartal

MKE Ankaragücü: Koray x, Kulısic x, Pazdan x, Kitsiou x (Ahmet Can dk. 90 ?), Pinto x, Alihan x, Hasan x (Aydın dk. 46 x), İlhan x, Faty x, Mehmet x, Orgill x

Yedekler: Furkan, Mahmut, Cebrail, Yalçın, Ender, Alper, Sadaev

Antrenör: Hayrettin Aksoy

Goller: Samudio (dk. 28 pen.), Boldrin (dk. 60) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Oğulcan (Çaykur Rizespor), Alihan, Kulusic, Kitsiou (MKE Ankaragücü)

(İHA)