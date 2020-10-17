Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 MKE Ankaragücü: 3 (İlk yarı)

Goller: Fernando Andrade (dk. 19), Boldrin (dk. 45) (Çaykur Rizespor), Paintsil (dk. 6 ve 16), Borven (dk .43) (Ankaragücü)

43. dakikada Borven, ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

31. dakikada Boldrin'in serbest vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Abdullah, kafa vuruşuyla golü attı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü

16. dakikada kaleci Gökhan'ın uzaklaştırdığı top Melnjak'a çarpınca bir anda meşin yuvarlağı önünde bulan Paintsil, boş kaleye yaptığı kafa vuruşuyla

10. dakikada sol taraftan topla buluşan Boldrin'in ceza sahası dışından yaptığı ortada Remy'nin kafa vuruşu kaleci Friedrich'in kucağında kaldı.

6. dakikada Lobjanidze pasıyla topu bir anda önünde bulan Paintsil'in bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 0-1

Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor , sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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