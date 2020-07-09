Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Hes Kablo Kayserispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi Çaykur Rizespopr'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada sağ taraftan Orhan'ın pasında topla buluşan Samudio'nun vuruşunda seken top filelerle buluştu. 1-0
32. dakikada ceza sahasının dışından Orhan'ın Hes Kablo Kayserispor'da Mensah'a yaptığı faul nedeniyle serbest vuruş kullanan Angelo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
44. dakikada Hes Kablo Kayserispor'da ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Mensah'ın çektiği şut Çaykur Rizespor defansı tarafından engellendi.
52. dakikada Brice Dja Djedje sol kanattan ortaladı ama top Çaykur Rizespor savunması tarafından uzaklaştırıldı.
85. dakikada hakem Ali Palabıyık'ın İsmael Diomande'in ceza sahası içinde sol çaprazda topa elle müdahale ettiği kararı üzerine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Artem Kravets meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
90+2. dakikada Boldrin'in vuruşunda topa dokunan Garmash takımına beraberlik getiren golü attı. 2-2
90+3. dakikada Boldrin'in pasında topla buluşan İvanildo Fernandes yaptığı vuruşunda topu filelerle buluşturdu. 3-2
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Mehmet Cem Satman xxx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Orhan x (Atakan dk. 89 ?), Talbi xx, Ivanildo xxx, Melnjak xx (Alberk dk. 89 ?), Abdullah xx (Garmash dk. 70 xx), Vetrih xx (Boryachuk dk. 79 x), Samudio xxx, Sasse xx (Diomande dk. 46 xx), Boldrin xxx, Skoda xx
Yedekler: Zafer, Boğaçhan, Diomande, Burak, Oğuz Kaan, Muhammet
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Hes Kablo Kayserispor: Lung x, Sapunaru x, Angelo x, Djedje x, Yasir xx (Costa Lopes dk. 68 xx), Hasan Hüseyin x (Rienstra dk. 83 ?), Kvrzic x, Mesanovic xx (Mario Situm dk.71 xx), Mensah x, Campanharo x, Kravets xx
Yedekler: İsmail, Emre, Ömer, Emre, Aksel, Mert, Ben
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Samudio (dk. 11), Garmash (dk. 90+2), Ivanildo (dk. 90 +3) (Çaykur Rizespor), Angelo (dk. 32) Artem Kravets (dk. 85 pen.) (Hes Kablo Kayserispor)
Kırmızı Kart: Campanharo (dk. 75) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı Kartlar: Orhan, Vetrih, Boldrin (Çaykur Rizespor), Hasan Hüseyin (Hes Kablo Kayserispor)
(İHA)