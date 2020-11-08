İlk yarıda tek gol var

Süper Lig'in 8. haftasında D.G. Sivasspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
14. dakikada Omar'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladığı topta Arda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.
18. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere göndermeyi başardı. 0-1
25. dakikada Babel'in pasıyla kale sahası içinde topla buluşan Emre'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
35. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği uzun şutta, kaleci Samassa topu kornere çelmeyi başardı.
41. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Fajr, direkt kaleyi gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.
43. dakikada hızlı kullanılan taç atışında ceza sahasına giren Kayode, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Fajr geçti. Bu futbolcunun şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xx, Ceyhun Sesigüzel xx
D.G. Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Caner xx, Camara xx, Uğur xx, Robin Yalçın xx, Kayode xx, Fajr x, Hakan xx, Gradel xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Claudemir, Yasin, Kubilay, Kerem, Rodrique, Ziya
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Galatasaray: Okan xxx, Omar xxx, Luyindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xxx, Taylan xx, Feghouli xx, Belhanda xxx, Emre Kılınç xx, Arda Turan xxx, Babel xx
Yedekler: Fatih, Şener, Peter, Linnes, Donk, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emin, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Belhanda (dk. 18) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Yatabare, Marcelo, Hakan, Farj (D.G. Sivasspor), Taylan (Galatasaray)
(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)
- Kaynak: İHA
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