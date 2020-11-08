İlk yarıda tek gol var

45. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Fajr geçti. Bu futbolcunun şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

43. dakikada hızlı kullanılan taç atışında ceza sahasına giren Kayode, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Fajr, direkt kaleyi gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

18. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere göndermeyi başardı. 0-1

14. dakikada Omar'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladığı topta Arda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

Süper Lig'in 8. haftasında D.G. Sivasspor , sahasında Galatasaray 'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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