Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor'u ekinde konuk etti.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor'u ekinde konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasına ortaladığı Hakan topu kafası ile kontrol etmek istedi. Caulker'in müdahalesi ile Hakan yerde kaldı. VAR'a giden Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.


9. dakikada Mert Hakan kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturdu. 1-0


27. dakikada Mert Hakan kullandığı serbest vuruşta topu kaleye göndermek istese de, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.


32. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.


37. dakikada Bakasetas, kazandığı topu ceza yayı üzerinden sert bir şutla kaleye göndermek istedi. Top dışarı çıktı.


Stat: 4 Eylül


Hakemler: Zorbay Küçük xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx


D.G. Sivasspor: Samassa xx, Camara xx, Aaron xx, Erdoğan xx, Marcelo xx, Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Fernando xx, Yasin xx, Yatabare xx


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Armin, Furkan, Claudemir, Emre


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


A. Alanyaspor: Marafona xx, Nsakala xx, Welinton xx, Caulker xx, Onur xx, Siopis xx, Musa xx, Bammou xx, Bakasetas xx, Efecan xx, Cisse xx


Yedekler: Cenk, Eray, Vitoria, Carneiro, Kanak, Mustafa, Umut, Tzavellas, Emircan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Mert Hakan (dk. 9 pen.) (D.G. Sivasspor)


Sarı Kartlar: Erdoğan, Marcelo (D.G. Sivasspor), Caulker, Onur (A. Alanyaspor) - SİVAS

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi
Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi İtalyanlardan şok iddia: Adem Ljajic koronavirüs şüphesiyle kadroya alınmadı A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 03:42:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]