Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

67. dakikada Cisse'nin ortasına ceza sahasının sol çaprazında bulunan Mustafa, kafa şutu ile topu kaleye göndermek istese de top dışarı çıktı.

47. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cisse, sert bir şutla topu kaleye göndermek istese de Samassa topu kontrol etmeyi başardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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