Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

14 dakika önce

Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor'u ekinde konuk etti.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden D.G. Sivasspor, A. Alanyaspor'u ekinde konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cisse, sert bir şutla topu kaleye göndermek istese de Samassa topu kontrol etmeyi başardı.


59. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta top direkten döndü. Sivassporspor büyük bir fırsatı kaçırdı.


64. dakikada Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top kaleci Marafona'dan döndü. Dönen topu ise Yasin tamamlayamadı.


67. dakikada Cisse'nin ortasına ceza sahasının sol çaprazında bulunan Mustafa, kafa şutu ile topu kaleye göndermek istese de top dışarı çıktı.


87. dakikada Bakasetas'ın kullandığı korner vuruşunda kale önünde Fernandes topa kafasıyla dokundu. Top üstten auta çıktı.


Stad: 4 Eylül


Hakemler: Zorbay Küçük xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx


D.G. Sivasspor: Samassa xx, Camara xx, Aaron xx, Erdoğan xx, Marcelo xx, Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Fernando xx (Emre dk. 63 xx), Yasin xx (Claudemir dk. 79 ?), Yatabare xx (Kone dk. 71 xx)


Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Armin, Furkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


A. Alanyaspor: Marafona xx,Nsakala xx, Welinton xx, Caulker xx, Onur xx, Siopis xx, Musa xx (Mustafa dk. 64 xx), Bammou xx ( Fernandes dk.46 xx), Bakasetas xx, Efecan xx, Cisse xx


Yedekler: Cenk, Eray, Carneiro, Kanak, Umut, Tzavellas, Emircan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Mert Hakan (dk. 9 pen.) (D.G. Sivasspor)


Sarı Kartlar: Erdoğan, Marcelo, Hakan, Samassa, Fatih (D.G. Sivasspor), Caulker, Onur (A. Alanyaspor) - SİVAS

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti
Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi Son Dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 yendi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 22:25:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]