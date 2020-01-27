Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

19 dakika önce

Süper Lig'in 19. haftasında lider D.G. Sivasspor, Çaykur Rizespor'u evinde konuk etti.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında lider D.G. Sivasspor, Çaykur Rizespor'u evinde konuk etti. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Kone, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.


52. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Kone, topu kalenin önüne ortaladı. Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


57. dakikada ceza yayının ardında topla buluşan Boldrin'in sert şutunda top direkten döndü.


60. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Harmash, topu çevirip kaleye şutunu çekti. Top ağlarla buluştu. 0-1


78. dakikada Ziya'nın sol kanattan yaptığı ortasında Fatih topla buluştu. Fatih kale çizgisine yakın bir noktadan topu kaleye göndermek istedi. Top direkten döndü.


80. dakikada yapılan ortayı değerlendiren Hakan'ın şutunda kaleci Gökhan topu çıkartmayı başardı.


90+3. dakikada Mert Hakan'ın ortasında Appindangoye kafayı vurdu. Kaleciden seken topu takip eden Yasin topu ağlarla buluşturdu. 1-1


Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Ali Saygın Öğel xx


D.G. Sivasspor: Samassa xx, Ziya xx, Caner xx, Aaron xx, Papp xx (Yasin dk. 65 xx), Fatih xx, Mert Hakan xxx, Hakan xx, Emre xx, Yatabare xxx, Kone xx (Traore dk. 78 xx)


Yedekler: Muammer, Cofie, Armin, Furkan, Claudemir, Ali, Volkan


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Abarhoun xx, Talbi xx, Melnjak xx, Oğuz xx (Vetrih dk. 83 ?), Abdullah xx, Oğulcan xx (Harmash dk. 46 xxx), Umar xx (Samudio dk. 89 ?), Boldrin xx, Skoda xx


Yedekler: Atakan, Tarık, Segov, Burak, Zafer, Sasse, Orhan, Mendes


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Harmash (dk. 60) (Çaykur Rizespor), Yasin (dk. 90+3) (D.G. Sivasspor)


Sarı kartlar: Skoda, Talbi, Boldrin, Vetrih, Gökhan (Çaykur Rizespor), Mert Hakan, Yatabare (D.G. Sivasspor) - SİVAS

Çaykur Rizespor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
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