Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu) - Son Dakika

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)

13.03.2021 15:34
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu), System.String[]

Süper Lig'in 30. haftasında D.G. Sivasspor, Karagümrük'ü ağırladı.

Süper Lig'in 30. haftasında D.G. Sivasspor, Karagümrük'ü ağırladı. Ev sahibi takım, ilk yarıda bulduğu golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Balkovec, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada yükselen Mevlüt Erdinç kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

84. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arjantinli oyuncu Biglia, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada topla buluşan Borini şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

90. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Jeremain Lens, direkt olarak kaleyi düşündü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ali Şaşal, tehlikeyi önlemeyi başardı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Robin xx, Camara xxx, Alaaddin xxx, Cofie xx, Erdoğan xx (Ziya dk. 81 ?), Hakan xxx, Fajr xx, Boyd xx (Garcia dk. 90 ?), Kayode xx (Kone dk. 74 x)

Yedekler: Kerem, Samassa, Muhammet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco xx, Campi xx (Ademi dk. 88 ?), Balkovec xxx, Biglia xx, Ndao xx (Jimmy Durmaz dk. 61 xx), Castro xx (Mevlüt dk. 61 x), Borini xx, Bertolacci xx (Lens dk. 80 x), Sobiech xx (Salibur dk. 46 xx)

Yedekler: Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Emre

Teknik Direktör: Şenol Can

Sarı kartlar: Fajr (D.G. Sivasspor), Biglia (Karagümrük)

Gol: Hakan (dk. 45) (D.G. Sivasspor) - SİVAS

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu)

Spor Toto Süper Lig, Mevlüt Erdinç, Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 Karagümrük: 0 (Maç sonu) - Son Dakika Spor


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