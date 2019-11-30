Son Dakika Haberleri: Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında D.G. Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında D.G. Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti.


10. dakikada Mert'in kafayla indirdiği topu alan Hakan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


17. dakikada Emre'nin ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Marcelo topu Yatabare'ye gönderdi. Yatabare'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


34. dakikada Mert'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.


Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx


D.G. Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xxx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Fatih xx, Mert xxx, Hakan xxx, Emre xxx, Fernando xx, Yatabare xxx


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Traore, Armin Djerlek, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kasımpaşa: Fatih x, Popov x, Ben Youssef x, Fernandes x, Karim Hafez x, Sadiku x, Aytaç x, Khalili x, Quaresma x, Mustafa x, Koita x


Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Tobias Heintz, Haris Hajradinovic, İlhan, Olivier, Çağtay, Furkan, Özgür, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Hakan (dk. 10), Yatabare (dk. 17) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Fernandes, Aytaç, Koita (Kasımpaşa) - SİVAS

Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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