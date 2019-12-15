Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Maç Sivasspor'un 3-1 üstülüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Mert topu kale ağzına ortaladı ancak müsait durumdaki Yatabare pozisyonu değerlendiremedi.


59. dakikada Ziya'nın pasında ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu. 2-0


77. dakikada Erdoğan topu penaltı noktası üzerine ortaladı, topa hakim olan serdar topu kaleye göndermek istese de top kornere çıktı.


85. dakikada Ozan'ın ceza sahasının içerisine kadar sürdüğü topu Deniz ağlarla buluşturdu. 2-1


90+5. dakikada Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a arkadan yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İtiraz eden Ozan'da ikinci sarı kartı görüp oyun dışı kaldı.


90+7. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içerisine ortaladığı topu Ziya ağlarla buluşturdu. 3-1


Stat: 4 Eyül


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx


D.G. Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Aaron xx, Caner xx, Uğur xx, Fatih xx, Mert xxx (Cofie dk. 90 ?), Ziya xxx, Fernando xx (Erdoğan dk. 74 xx), Emre xx (Kone dk. 90 ?), Yatabare xx


Yedekler: Muammer, Ali, Papp, Oliveria, Traore, Armin, Barış


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Fenerbahçe: Altay xx, Isla xx, Sadık xx (Zanka dk. 23 xx), Serdar xx, Dirar xx, Gustavo xxx, Emre xx (Ferdi dk. 63 xx), Ozan x, Rodrigues xx, Kruse xx (Deniz dk. 71 xx), Muriqi xx


Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Jailson, Murat, Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Fernando (dk. 32), Emre (dk. 59), Ziya (90+7) (Sivasspor), Deniz (dk. 83) (Fenerbahçe)


Kırmızı Kartlar: Rodrigues (dk. 90+5), Ozan (dk. 90+5) (Fenerbançe)


Sarı kartlar: Fatih, Emre, Uğur, Mert (D.G. Sivasspor), İsla (Fenerbahçe) - SİVAS

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:42 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: D.G. Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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