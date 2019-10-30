Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı
Son Dakika Güncel Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı

1 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Cuma, 2 Kasım Cumartesi, 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi günleri oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 10. haftada sahada olacak hakemler şu şekilde:

1 Kasım Cuma

20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

02 Kasım Cumartesi

15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

17.30 Trabzonspor - Göztepe: Fırat Aydınus

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

03 Kasım Pazar

14.00 Denizlispor - Sivasspor: Zorbay Küçük

16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

04 Kasım Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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