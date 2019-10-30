Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Cuma, 2 Kasım Cumartesi, 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi günleri oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 10. haftada sahada olacak hakemler şu şekilde:
1 Kasım Cuma
20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
02 Kasım Cumartesi
15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
17.30 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
17.30 Trabzonspor - Göztepe: Fırat Aydınus
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
03 Kasım Pazar
14.00 Denizlispor - Sivasspor: Zorbay Küçük
16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
04 Kasım Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler
(İHA)