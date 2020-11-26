Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

26.11.2020 08:59
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Süper Lig'de 10. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Süper Lig'de 10. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, yarın Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Ligin 10. haftası, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine de sahne olacak. Karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK- Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa- Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor- Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasım, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor


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