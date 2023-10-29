Süper Lig'de 10 haftada fırtına estiren Fenerbahçe'nin lider olmadığı kategori kalmadı

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'e bu sezon adeta fırtına gibi başlayan ve 10 haftada 30 puan toplayarak namağlup lider olan Fenerbahçe, diğer alanlarda da rakip tanımıyor.

SEZONA DAMGA VURUYORLAR

Opta'da yer alan verilere göre sarı-lacivertliler, rakiplerine gol olup yağmanın dışında oynadığı futbol ve başarılı istatistiklere imza atmaya da devam ediyor.

İşte Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonunda Süper Lig lideri olduğu kategoriler;