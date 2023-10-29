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Süper Lig'de 10 haftada fırtına estiren Fenerbahçe'nin lider olmadığı kategori kalmadı - Son Dakika

Süper Lig'de 10 haftada fırtına estiren Fenerbahçe'nin lider olmadığı kategori kalmadı

Son Güncelleme: 29.10.2023 21:55

Süper Lig'de 10 haftada 30 puan toplayarak namağlup lider olan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezona başarılı bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, gol, isabetli şut, gol beklentisi, net gol pozisyonu, RCS topla buluşma, isabetli orta, kalesinde şut ve kalesinde gol beklentisi gibi kategorilerde de lider konumunu koruyor.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'e bu sezon adeta fırtına gibi başlayan ve 10 haftada 30 puan toplayarak namağlup lider olan Fenerbahçe, diğer alanlarda da rakip tanımıyor.

SEZONA DAMGA VURUYORLAR

Opta'da yer alan verilere göre sarı-lacivertliler, rakiplerine gol olup yağmanın dışında oynadığı futbol ve başarılı istatistiklere imza atmaya da devam ediyor.

İşte Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonunda Süper Lig lideri olduğu kategoriler;

  • Gol: 29
  • İsabetli şut: 73
  • Gol beklentisi (xG): 27.1
  • Net gol pozisyonu: 54
  • RCS topla buluşma: 388
  • İsabetli orta: 66
  • Kalesinde şut: 18
  • Kalesinde gol beklentisi (xGA): 4.6
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Süper Lig'de 10 haftada fırtına estiren Fenerbahçe'nin lider olmadığı kategori kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de 10 haftada fırtına estiren Fenerbahçe'nin lider olmadığı kategori kalmadı - Son Dakika
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