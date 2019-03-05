Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 10 Kulüp Pfdk'ye Sevk Edildi

Süper Lig'de 10 Kulüp Pfdk'ye Sevk Edildi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'de 10 Kulüp Pfdk'ye Sevk Edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de oynanan 24. hafta maçlarında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında yaşananlardan dolayı, ev sahibi kulüp ile oyuncuları Mansur Çalar, Muhammed Ali Özdemir ve Muhlis İstemi'nin de disipline gönderildiği vurgulandı.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'de ise Altay Kulübü ile Abalı Denizlisporlu futbolcu Olanrewaju Muhammed'in PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:57 Kaynak: AA

Spor
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