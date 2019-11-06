Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı! Program...

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



8 Kasım Cuma:



20.30 Fenerbahçe- Kasımpaşa: Ali Palabıyık



9 Kasım Cumartesi:



15.00 Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan



17.30 Çaykur Rizespor- Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



17.30 Demir Grup Sivasspor- İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan



20.00 Gaziantep Futbol Kulübü- Galatasaray: Cüneyt Çakır



10 Kasım Pazar:



14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler



16.30 Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen



19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya



19.00 Medipol Başakşehir- MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

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