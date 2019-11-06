Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı! Program...
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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı! Program...

6 saat önce

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı! Program..., System.String[]

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


8 Kasım Cuma:


20.30 Fenerbahçe- Kasımpaşa: Ali Palabıyık


9 Kasım Cumartesi:


15.00 Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan


17.30 Çaykur Rizespor- Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


17.30 Demir Grup Sivasspor- İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan


20.00 Gaziantep Futbol Kulübü- Galatasaray: Cüneyt Çakır


10 Kasım Pazar:


14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler


16.30 Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen


19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya


19.00 Medipol Başakşehir- MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

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Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:34 
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