Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 11. haftayı Fenerbahçe ile Kasımpaşa açıyor!
Son Dakika Spor Süper Lig'de 11. haftayı Fenerbahçe ile Kasımpaşa açıyor!

Süper Lig'de 11. haftayı Fenerbahçe ile Kasımpaşa açıyor!

7 saat önce

İstanbul ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 11. haftayı Fenerbahçe ile Kasımpaşa açıyor!, System.String[]

İstanbul ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)


9 Kasım Cumartesi:


15.00 Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)


17.30 Çaykur Rizespor- Antalyaspor (Çaykur Didi)


17.30 Demir Grup Sivasspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)


20.00 Gaziantep Futbol Kulübü- Galatasaray (Kalyon)


10 Kasım Pazar:


14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


16.30 Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)


19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone)


19.00 Medipol Başakşehir- MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

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Ülker Stadı, Fenerbahçe, Kasımpaşa, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:15 
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