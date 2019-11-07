Süper Lig'de 11. haftayı Fenerbahçe ile Kasımpaşa açıyor!

İstanbul ekiplerinden Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
17.30 Çaykur Rizespor- Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.30 Demir Grup Sivasspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Gaziantep Futbol Kulübü- Galatasaray (Kalyon)
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone)
19.00 Medipol Başakşehir- MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
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