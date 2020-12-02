Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şöyle:

Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları belli oldu.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil