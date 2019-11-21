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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftası Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak.

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftası Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak.


Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşmalar yarın, 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Lider Sivasspor ise, Kayserispor deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a, Beşiktaş da Konyaspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.


Süper Lig'de haftanın programı şöyle:


Yarın


20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu


23 Kasım Cumartesi


15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler


17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır


20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus


24 Kasım Pazar


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor: Halis Özkahya


16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy


16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan


19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan


25 Kasım Pazartesi


20.00 Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:18 Kaynak: İHA
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