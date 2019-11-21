Süper Lig'de 12. hafta heyecanı

Süper Lig'in 12. haftası Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak.



Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşmalar yarın, 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Lider Sivasspor ise, Kayserispor deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a, Beşiktaş da Konyaspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.



Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



Yarın



20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu



23 Kasım Cumartesi



15.00 Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler



17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır



20.00 Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus



24 Kasım Pazar



14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - DG Sivasspor: Halis Özkahya



16.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy



16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan



19.00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan



25 Kasım Pazartesi



20.00 Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek - İSTANBUL