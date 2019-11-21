Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor
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Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor

6 saat önce

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyle başlayacak.

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyle başlayacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki haftanın açılış maçının başlangıç saati 20.30.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:


20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

23 Kasım Cumartesi:


15.00 Yukatel Denizlispor- Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

17.30 MKE Ankaragücü- Trabzonspor (Eryaman)

20.00 İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

24 Kasım Pazar:


14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Kasımpaşa- Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe (Yeni Malatya)

25 Kasım Pazartesi:


20.00 Antalyaspor- Gaziantep FK (Antalya)

Galatasaray, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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