Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

09.12.2020 12:41
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 12. haftada görev alacak hakemleri açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 12. haftada görev alacak hakemleri açıkladı. Cuma günü haftanın açılış maçı olan Kasımpaşa - Denizlispor mücadelesinde düdük Ramazan Keleş'te olacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 12. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

11 Aralık Cuma

19.00 Kasımpaşa - Y.Denizlispor: Ramazan Keleş

12 Aralık Cumartesi

13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Özgür Yankaya

19.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar

13.30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

19.00 A.Alanyaspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi

19.00 Sivasspor - Antalyaspor: Halis Özkahya

(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Aralık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Taksici istediği yere götürmeyince taksiyi alıp kaçtı: Beni götürmedikleri için ben de kendimi götürdüm Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi         
11:54
Koronaya yakalanan babasına refakat eden öğretmen, hastane bahçesindeki banklarda uzaktan eğitimle ders veriyor Koronaya yakalanan babasına refakat eden öğretmen, hastane bahçesindeki banklarda uzaktan eğitimle ders veriyor         
11:33
İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi         
11:31
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek         
11:04
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek         
10:21
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu         
21:09
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 12:56:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei