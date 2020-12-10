Süper Lig'de 12. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'in 12. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

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