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Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

6 saat önce

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasındaki mücadeleyle başlayacak.

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasındaki mücadeleyle başlayacak.

Eryaman Stadı'ndaki haftanın açılış maçı saat 20.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:


20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)


30 Kasım Cumartesi:


15.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)


15.00 Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)


17.30 Aytemiz Alanyaspor- MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)


20.00 Göztepe- Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)


1 Aralık Pazar:


14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor (Kalyon)


16.30 Medipol Başakşehir- Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)


19.00 Trabzonspor- Galatasaray (Medical Park)


2 Aralık Pazartesi:


20.00 Beşiktaş- İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:20 Kaynak: AA
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