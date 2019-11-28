Süper Lig'de 13. hafta programı

Süper Lig'in 13. haftası yarın oynanacak Gençlerbirliği- Yeni Malatyaspor karşılaşması ile başlayacak.



Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi tarihinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılışında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Lider Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında ise Trabzonspor ile Galatasaray Trabzon'da oynayacak. Fenerbahçe de İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Beşiktaş - Kayserispor müsabakasını ile tamamlanacak.



Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



Yarın



20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük



30 Kasım Cumartesi



15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır



15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya



17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy



20.00 Göztepe - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen



1 Aralık Pazar



14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan



16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat



19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık



2 Aralık Pazartesi



20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk - İSTANBUL