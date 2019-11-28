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Süper Lig'de 13. hafta programı

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftası yarın oynanacak Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor karşılaşması ile başlayacak.

Süper Lig'de 13. hafta programı, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftası yarın oynanacak Gençlerbirliği- Yeni Malatyaspor karşılaşması ile başlayacak.


Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi tarihinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılışında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Lider Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Haftanın önemli karşılaşmasında ise Trabzonspor ile Galatasaray Trabzon'da oynayacak. Fenerbahçe de İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta Beşiktaş - Kayserispor müsabakasını ile tamamlanacak.


Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:


Yarın


20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük


30 Kasım Cumartesi


15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır


15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya


17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy


20.00 Göztepe - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen


1 Aralık Pazar


14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan


16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat


19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık


2 Aralık Pazartesi


20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:55 Kaynak: İHA
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