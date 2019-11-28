Süper Lig'de 13. haftanın perdesi Ankara'da açılacak!

Eryaman Stadı'ndaki haftanın açılış maçı saat 20.30'da oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)



30 Kasım Cumartesi:



15.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)



15.00 Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)



17.30 Aytemiz Alanyaspor- MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)



20.00 Göztepe- Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)



1 Aralık Pazar:



14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor (Kalyon)



16.30 Medipol Başakşehir- Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Trabzonspor- Galatasaray (Medical Park)



2 Aralık Pazartesi:



20.00 Beşiktaş- İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)



