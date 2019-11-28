Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 13. haftanın perdesi Ankara'da açılacak!
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Süper Lig'de 13. haftanın perdesi Ankara'da açılacak!

6 saat önce

Eryaman Stadı'ndaki haftanın açılış maçı saat 20.30'da oynanacak.

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi Ankara'da açılacak!, System.String[]

Eryaman Stadı'ndaki haftanın açılış maçı saat 20.30'da oynanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)


30 Kasım Cumartesi:


15.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)


15.00 Çaykur Rizespor- İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)


17.30 Aytemiz Alanyaspor- MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)


20.00 Göztepe- Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)


1 Aralık Pazar:


14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor (Kalyon)


16.30 Medipol Başakşehir- Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)


19.00 Trabzonspor- Galatasaray (Medical Park)


2 Aralık Pazartesi:


20.00 Beşiktaş- İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)


Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Eryaman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:58 
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