Süper Lig'de 13 ilden 20 takım 20 statta oynayacak - Son Dakika

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 13 ilden 20 takım 20 stadyumda mücadele edecek.

Süper Lig'in 64. sezonunda 13 ilden 20 takım yer alacak. Bu sezon ligde İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük; Adana'dan Adana Demirspor, Antalya'dan Antalyaspor, Alanyaspor; İzmir'den Göztepe ve Altay, Trabzon'dan Trabzonspor, Rize'den Çaykur Rizespor, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'den Gaziantep Futbol Kulübü, Sivas'tan Sivasspor, Giresun'dan Giresunspor ve Hatay'dan Hatayspor yer alacak.

Yeni sezonda oynanacak maçlara korona virüs tedbirleri kapsamında stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak.

EN FAZLA KAPASİTE ATATÜRK OLİMPİYAT'TA

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda karşılaşmalara ev sahipliği yapacak statlar arasında Atatük Olimpiyat Stadyumu en fazla kapasiteye sahip stat olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun verilerine göre; bu sezon Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 74 bin 753. Onun ardından Galatasaray'ın maçlarını oynadığı 52 bin 223 kapasiteli Türk Telekom Stadyumu geliyor. Sarı-kırmızılıları Fenerbahçe'nin kullandığı 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadyumu takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında ise 42 bin 590 ile Beşiktaş'ın müsabakalarını oynadığı Vodafone Park bulunuyor. 42 bin ile Konyaspor'un ev sahipliğini yaptığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu beşin sırada yer alıyor.

Süper Lig'de bu sezon yer alacak takımların oynayacakları statların kapasiteleri şöyle:

ADANA

Yeni Adana Stadyumu: 33 bin (Adana Demirspor)

ANTALYA

Antalya Stadyumu: 32 bin 537 (Antalyaspor)

Bahçeşehir Okulları Stadyumu: 10 bin 128 (Alanyaspor)

GAZİANTEP

Gaziantep Stadyumu: 33 bin 502 (Gaziantep FK)

GİRESUN

Çotanak Spor Kompleksi: 22 bin 28 (Giresunspor)

HATAY

Yeni Hatay Stadyumu: 25 bin (Hatayspor)

İSTANBUL

Atatürk Olimpiyat: 74 bin 753 (Fatih Karagümrük)

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu: 52 bin 223 (Galatasaray)

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi: 47 bin 834 (Fenerbahçe)

Vodafone Park: 42 bin 590 (Beşiktaş)

Başakşehir Fatih Terim: 17 bin 156 (Başakşehir)

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu: 13 bin 856 (Kasımpaşa)

İZMİR

Göztepe Gürsel Aksel 19 bin 713 (Göztepe)

Aziz Kocaoğlu Stadyumu: 9 bin 138 (Altay)

KAYSERİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu: 32 bin 864 (Kayserispor)

KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu: 42 bin (Konyaspor)

MALATYA

Yeni Malatya Stadyumu: 25 bin 745 (Yeni Malatyaspor)

RİZE

Çaykur Didi Stadyumu: 15 bin 332 (Çaykur Rizespor)

SİVAS

Yeni 4 Eylül Stadı: 27 bin 532 (Sivasspor)

TRABZON

Medical Park Stadyumu: 40 bin 782 (Trabzonspor)

(Oğuzhan Ort/İHA)