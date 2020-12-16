Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 13. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
18 Aralık Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük- Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.00 Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor- Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Gaziantep FK- Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
20 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yukatel Denizlispor- Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
21 Aralık Pazartesi:
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor