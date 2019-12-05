Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor
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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

7 saat önce

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki mücadeleyle başlayacak.

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki mücadeleyle başlayacak.


Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)


7 Aralık Cumartesi:


15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)


17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)


20.00 Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)


8 Aralık Pazar:


14.00 İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)


16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)


16.30 Antalyaspor- Trabzonspor (Antalya)


19.00 Kasımpaşa- Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)


9 Aralık Pazartesi:


20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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