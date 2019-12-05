Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Fenerbahçe- Gençlerbirliği (Ülker)
7 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)
20.00 Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
8 Aralık Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)
16.30 Antalyaspor- Trabzonspor (Antalya)
19.00 Kasımpaşa- Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Aralık Pazartesi:
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)