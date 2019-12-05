Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor
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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

6 saat önce

Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


20.30 Fenerbahçe- Gençlerbirliği (Ülker)


7 Aralık Cumartesi:


15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)


17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)


20.00 Galatasaray- Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)


8 Aralık Pazar:


14.00 İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)


16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)


16.30 Antalyaspor- Trabzonspor (Antalya)


19.00 Kasımpaşa- Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)


9 Aralık Pazartesi:


20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor- Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


Yeni Malatyaspor, Ülker Stadı, Malatya, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:50 
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