Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.


Süper Lig'in 14. hafta heyecanı 6, 7, 8 ve 9 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalara göre ligin 14. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:


6 Aralık Cuma


20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan


7 Aralık Cumartesi


15.00 Yen Malatyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk


17.30 Ankaragücü - Göztepe: Mete Kalkavan


20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler


8 Aralık Pazar


14.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Ali Palabıyık


16.30 Denizlispor - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy


16.30 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu


19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Arda Kardeşler


9 Aralık Pazartesi


20.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
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