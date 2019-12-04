Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 14. hafta heyecanı 6, 7, 8 ve 9 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalara göre ligin 14. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

6 Aralık Cuma

20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

7 Aralık Cumartesi

15.00 Yen Malatyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk

17.30 Ankaragücü - Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

8 Aralık Pazar

14.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Ali Palabıyık

16.30 Denizlispor - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Arda Kardeşler

9 Aralık Pazartesi

20.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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