Süper Lig'de 14 ilden 21 takım 20 statta oynayacak - Son Dakika

Süper Lig'de 14 ilden 21 takım 20 statta oynayacak

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda 14 ilden 21 takım 20 stadyumda mücadele edecek.

Süper Lig'de 14 ilden 21 takım 20 statta oynayacak, System.String[]

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda 14 ilden 21 takım 20 stadyumda mücadele edecek.

Süper Lig'in 63. sezonunda 14 ilden 21 takım yer alacak. Bu sezon ligde İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük; Ankara'dan Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü; Antalya'dan Antalyaspor, Alanyaspor; İzmir'den Göztepe, Trabzon'dan Trabzospor, Rize'den Çaykur Rizespor, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Denizli'den Denizlispor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'den Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Erzurum'dan BB Erzurumspor ve Hatay'dan Hatayspor yer alacak.

Bu sezon toplam 420 maç 20 stadyumda oynanacak. Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nu ortak kullanacak. Diğer takımlar kendi statları ile ligde mücadele edecek.

EN FAZLA KAPASİTE ATATÜK OLİMPİYAT'TA

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda karşılaşmalara ev sahipliği yapacak kompleksler arasında Atatük Olimpiyat Stadyumu en fazla kapasiteye sahip stat olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun verilerine göre; bu sezon Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynanacağı Atatürk Olimpiyat'ın kapasitesi 76 bin 761. Onun ardından Galatasaray'ın maçlarını oynadığı 52 bin 223 kapasiteli Türk Telekom Stadyumu geliyor. Sarı-kırmızılıları Fenerbahçe'nin kullandığı 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadyumu takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında ise 42 bin ile Konyaspor'un ev sahipliğini yaptığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu yer alıyor. Beşinci sırada da 41 bin 188 ile Beşiktaş'ın müsabakalarını oynadığı Vodafone Park bulunuyor.

Yeni futbol sezonunda ilk yarı korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Süper Lig'de bu sezon yer alacak takımların oynayacakları statların kapasiteleri şöyle:

Ankara

Eryaman Stadyumu: 20 bin 560 (Gençlerbirliği, Ankaragücü)

Antalya

Antalya Stadyumu: 32 bin 537 (Antalyaspor)

Bahçeşehir Okulları Stadyumu: 10 bin 128 (Alanyaspor)

Denizli

Denizli Atatürk Stadı: 14 bin 979 (Denizlispor)

Erzurum

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu: 21 bin 374 (BB Erzurumspor)

Gaziantep

Gaziantep Stadyumu: 33 bin 502 (Gazişehir Gaziantep)

Hatay

Antakya Atatürk Stadyumu: 5 bin 583 (Hatayspor)

İstanbul

Atatürk Olimpiyat: 76 bin 761 (Fatih Karagümrük)

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu: 52 bin 223 (Galatasaray)

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi: 47 bin 834 (Fenerbahçe)

Vodafone Park Beşiktaş: 41 bin 188 (Beşiktaş)

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim: 17 bin 156 (Başakşehir)

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu: 13 bin 856 (Kasımpaşa)

İzmir

Aziz Kocaoğlu Stadyumu: 9 bin 138 (Göztepe)

Kayseri

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu: 32 bin 864 (Kayserispor)

Konya

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu: 42 bin (Konyaspor)

Malatya

Yeni Malatya Stadyumu: 25 bin 745 (Yeni Malatyaspor)

Rize

Çaykur Didi Stadyumu: 15 bin 332 (Çaykur Rizespor)

Sivas

Yeni 4 Eylül Stadı: 27 bin 532 (Sivasspor)

Trabzon

Medical Park Stadyumu: 40 bin 782 (Trabzonspor)

(Oğuzhan Ort/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig'de 14 ilden 21 takım 20 statta oynayacak - Son Dakika


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