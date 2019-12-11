Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.


Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler de açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalara göre 15. haftada görev alacak hakemler şöyle:


13 Aralık Cuma


20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük


14 Aralık Cumartesi


15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk


17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır


20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan


15 Aralık Pazar


14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya


16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık


19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


16 Aralık Pazartesi


20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya


20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç isyan etti! "Kervan yolda düzülür"
İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi G.Saray'dan TFF patlaması! "Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı

Son Dakika Haberleri
19:42 Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Bize şu anda yüreği ile oynayacak oyuncular lazım" - Spor
19:35 Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı - Spor
19:32 Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Spor
19:30 Roma'nın hocası Fonseca açıkladı! Cengiz Ünder... - Spor
19:30 Ali Koç son taksidi İstanbul'da aldı! Al Ahli... - Spor
19:17 Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! - Spor
19:01 Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor
17:44 Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! - Spor
17:22 Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:43:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]