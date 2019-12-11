Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

Sivasspor - Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maçı Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray - MKE Ankaragücü mücadelesinde Ali Şansalan, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ise Yaşar Kemal Uğurlu baş hakem olarak görev yapacaklar.
13 Aralık Cuma:
20.30 Aytemiz Alanyaspor- Antalyaspor: Zorbay Küçük
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor- Kasımpaşa: Ümit Öztürk
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK- İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
20.00 Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek
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