Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

7 saat önce

Sivasspor - Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maçı Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Sivasspor - Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maçı Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray - MKE Ankaragücü mücadelesinde Ali Şansalan, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ise Yaşar Kemal Uğurlu baş hakem olarak görev yapacaklar.


13 Aralık Cuma:


20.30 Aytemiz Alanyaspor- Antalyaspor: Zorbay Küçük


14 Aralık Cumartesi:


15.00 Çaykur Rizespor- Kasımpaşa: Ümit Öztürk


17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır


20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan


15 Aralık Pazar:


14.00 Gaziantep FK- İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya


16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık


19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


16 Aralık Pazartesi:


20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya


20.00 Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek


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Ali Palabıyık, Fenerbahçe, Sivasspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:39 
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