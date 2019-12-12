Süper Lig'de 15. hafta heyecanı - Son Dakika
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Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

6 saat önce

Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı, System.String[]

Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.


Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Hafta Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu hafta Galatasaray Ankaragücü'nü, Beşiktaş da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Hafta Trabzonspor - Denizlispor ve Medipol Başakşehir - Konyaspor müsabakaları ile sona erecek.


Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:


Yarın


20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük


14 Aralık Cumartesi


15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk


17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır


20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan


15 Aralık Pazar


14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya


16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık


19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


16 Aralık Pazartesi


20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya


20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
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