Süper Lig'de 15. hafta heyecanı - Son Dakika
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Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

6 saat önce

Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı, System.String[]

Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Hafta Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu hafta Galatasaray Ankaragücü'nü, Beşiktaş da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Hafta Trabzonspor - Denizlispor ve Medipol Başakşehir - Konyaspor müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:

YARIN

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 ARALIK CUMARTESİ

15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

15 ARALIK PAZAR

14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya

20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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