Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor- Kasımpaşa (Çaykur Didi)
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)
20.00 Galatasaray- MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK- İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)
16.30 Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
20.00 Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)