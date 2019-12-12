Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor

6 saat önce

Haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarının programı şöyle:


Yarın:


20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)


14 Aralık Cumartesi:


15.00 Çaykur Rizespor- Kasımpaşa (Çaykur Didi)


17.30 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)


20.00 Galatasaray- MKE Ankaragücü (Türk Telekom)


15 Aralık Pazar:


14.00 Gaziantep FK- İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)


16.30 Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)


19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)


16 Aralık Pazartesi:


20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)


20.00 Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)


Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Bahçeşehir, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:26 
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