Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarının programı şöyle:



Yarın:



20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)



14 Aralık Cumartesi:



15.00 Çaykur Rizespor- Kasımpaşa (Çaykur Didi)



17.30 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)



20.00 Galatasaray- MKE Ankaragücü (Türk Telekom)



15 Aralık Pazar:



14.00 Gaziantep FK- İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)



16.30 Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)



19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)



16 Aralık Pazartesi:



20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)



20.00 Medipol Başakşehir- İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



