Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından lider Demir Grup Sivasspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 15'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Aralık Cuma

14 Aralık Cumartesi

15 Aralık Pazar

16.30 Demir Grup Sivasspor – Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

16 Aralık Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)