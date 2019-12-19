Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın başlıyor - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın başlıyor

6 saat önce

Süper Lig'in 16. hafta heyecanı yarın, 21, 22 ve 23 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın başlıyor, System.String[]

Süper Lig'in 16. hafta heyecanı yarın, 21, 22 ve 23 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Sivasspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Göztepe'ye konuk olacak. Hafta Konyaspor - Trabzonspor ve Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor müsabakaları ile sona erecek.


Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:


Yarın


20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus


21 Aralık Cumartesi


15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık


17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen


20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat


22 Aralık Pazar


14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya


16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan


19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır


23 Aralık Pazartesi


20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler


20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek


Antalyaspor, Sivasspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:40 
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