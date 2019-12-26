Süper Lig'de 17. hafta heyecanı

Süper Lig'in 17. haftası yarın Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.



Süper Lig'de 17. heyecanı yarın, 28 Aralık ve 29 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Lider DG Sivasspor ise Göztepe'yi konuk edecek. Trabzonspor sahasında Kayserispor ile, Galatasaray da evinde Antalyaspor ile mücadele edecek. İstanbul derbisinde Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Haftanın ve ilk yarının son maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.



Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın



20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus



28 Aralık Cumartesi



15.00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler



17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek



17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan



20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen



29 Aralık Pazar



14.00 DG Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu



16.30 Aytemiz Alanyaspor - İH Konyaspor: Ümit Öztürk



16.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek



19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler - İSTANBUL