Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

6 saat önce

Vodafone Park'taki haftanın açılış mücadelesinde ekipler saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor, System.String[]

Vodafone Park'taki haftanın açılış mücadelesinde ekipler saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


20.30 Beşiktaş- Gençlerbirliği (Vodafone Park)


28 Aralık Cumartesi:


15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)


17.30 Medipol Başakşehir- Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)


17.30 Trabzonspor- İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)


20.00 Galatasaray- Antalyaspor (Türk Telekom)


29 Aralık Pazar:


14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)


16.30 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)


16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kalyon)


19.00 Çaykur Rizespor- Fenerbahçe (Çaykur Didi)


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MKE Ankaragücü, Vodafone Park, Beşiktaş, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:27 
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