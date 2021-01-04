Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka
16.00 Gaziantep FK- MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Galatasaray: Arda Kardeşler
6 Ocak 2021 Çarşamba:
13.30 Yukatel Denizlispor- Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş- Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
7 Ocak 2021 Perşembe:
19.00 Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor