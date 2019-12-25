Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır... - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır... - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır...

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.


Ligin 16. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a bu hafta maç verilmedi.


Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri şu şekilde:


27 Aralık Cuma:


20.30 Beşiktaş- Gençlerbirliği: Fırat Aydınus


28 Aralık Cumartesi:


15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler


17.30 Trabzonspor- İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek


17.30 Medipol Başakşehir- Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan


20.00 Galatasaray- Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen


29 Aralık Pazar:


14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu


16.30 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk


16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek


19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler


Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, Marcelo Saracchi transferini açıkladı, detayları aktardı;



Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:19 
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