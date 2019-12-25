Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

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