Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Cüneyt Çakır...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Ligin 16. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tartışılan hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a bu hafta maç verilmedi.
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri şu şekilde:
27 Aralık Cuma:
20.30 Beşiktaş- Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
17.30 Trabzonspor- İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek
17.30 Medipol Başakşehir- Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray- Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, Marcelo Saracchi transferini açıkladı, detayları aktardı;