Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

6 saat önce

Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin ilk yarısının son haftasındaki maç programı ve hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

28 Aralık Cumartesi

15.00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor (Arda Kardeşler)

17.30 Trabzonspor - İM Kayserispor (Hüseyin Göçek)

17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)

20.00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)

29 Aralık Pazar

14.00 DG Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.30 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Ümit Öztürk)

16.30 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)


Türkiye Futbol Federasyonu, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
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