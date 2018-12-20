Süper Lig'de 17'nci Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Lider Medipol Başakşehir'in Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Aynı gün oynanacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacakken, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a konuk olduğu mücadeleyi ise Ümit Öztürk yönetecek.



Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:



22 ARALIK CUMARTESİ



13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Özgür Yankaya



16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık



19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Cüneyt Çakır



23 ARALIK PAZAR



13.30 BB Erzurumspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek



16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım



16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus



19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler



24 ARALIK PAZARTESİ



20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk



20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

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