Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı! - Son Dakika Spor

Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı!

7 saat önce

25 Ocak saat 20: 00'de Fenerbahçe - Başakşehir maçı oynanacak.

Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı!, System.String[]

25 Ocak saat 20: 00'de Fenerbahçe - Başakşehir maçı oynanacak. 1 Şubat'ta ise saat 20: 00'de Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.


TFF'nin açıkladığı 3 haftalık program şu şekilde;


18. hafta programı


17 Ocak 2020 Cuma


MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor


18 Ocak 2020 Cumartesi


Aytemiz Alanyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor


Medipop Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor


Gaziantep FK-Fenerbahçe


19 Ocak Pazar


Antalyaspor-Göztepe


Trabzonspor-Kasımpaşa


Galatasaray-Yukatel Denizlispor


Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor


20 Ocak 2020 Pazartesi


Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği


19. hafta programı


24 Ocak 2020 Cuma


Gençlerbirliği-Gaziantep FK


25 Ocak 2020 Cumartesi


İstakbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü


Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor


Fenerbahçe-Medipol Başakşehir


26 Ocak 2020 Pazar


Yukatel Denizlispor-Antalyaspor


Göztepe-Beşiktaş


İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray


27 Ocak Pazartesi


Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor


BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor


20. Hafta Programı


31 Ocak 2020 Cuma


Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği


1 Şubat 2020 Cumartesi


Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor


Çaykur Rizespor-Beşiktaş


Trabzonspor-Fenerbahçe


2 Şubat 2020 Pazar


MKE Ankaragücü-Kasımpaşa


Gaziantep FK-Kasımpaşa


Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor


Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor


3 Şubat 2020 Pazartesi


Yukatel Denizlispor-Göztepe


Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:02 
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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı! - Son Dakika
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