Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların programı açıklandı!

25 Ocak saat 20: 00'de Fenerbahçe - Başakşehir maçı oynanacak. 1 Şubat'ta ise saat 20: 00'de Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
TFF'nin açıkladığı 3 haftalık program şu şekilde;
18. hafta programı
17 Ocak 2020 Cuma
MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor
18 Ocak 2020 Cumartesi
Aytemiz Alanyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor
Medipop Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Gaziantep FK-Fenerbahçe
19 Ocak Pazar
Antalyaspor-Göztepe
Trabzonspor-Kasımpaşa
Galatasaray-Yukatel Denizlispor
Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor
20 Ocak 2020 Pazartesi
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği
19. hafta programı
24 Ocak 2020 Cuma
Gençlerbirliği-Gaziantep FK
25 Ocak 2020 Cumartesi
İstakbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
26 Ocak 2020 Pazar
Yukatel Denizlispor-Antalyaspor
Göztepe-Beşiktaş
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray
27 Ocak Pazartesi
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
20. Hafta Programı
31 Ocak 2020 Cuma
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği
1 Şubat 2020 Cumartesi
Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor
Çaykur Rizespor-Beşiktaş
Trabzonspor-Fenerbahçe
2 Şubat 2020 Pazar
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor
3 Şubat 2020 Pazartesi
Yukatel Denizlispor-Göztepe