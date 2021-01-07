Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 18'inci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:9 Ocak Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor- Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu16.00 Hes Kablo Kayserispor- Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge19.00 Galatasaray- Gençlerbirliği: Halis Özkahya10 Ocak Pazar: 13.30 Fatih Karagümrük- İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan19.00 Atakaş Hatayspor- Beşiktaş: Ali Palabıyık11 Ocak Pazartesi: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
Kaynak: DHA
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