Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 18'inci hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 18'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

19.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen