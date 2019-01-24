Süper Lig'de 19. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:



Yarın



20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu



26 Ocak Cumartesi



16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Göztepe - Galatasaray: Bülent Yıldırım



27 Ocak Pazar



13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa



16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Volkan Bayarslan



19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy



28 Ocak Pazartesi



20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık



20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Mete Kalkavan



20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya - İSTANBUL

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